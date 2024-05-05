В Ленобласти возбудили уголовное дело из-за повреждения воинского мемориала

Следователи в Ленинградской области возбудили уголовное дело из-за повреждения воинского мемориала в Кировском районе. Захоронение расположено в лесополосе, о чем сообщает региональное управление СК. В братской могиле похоронены более 500 красноармейцев.

Согласно официальной версии, неизвестный злоумышленник повредил один вазон и похитил второй. Дело завели по п. "б" ч. 2 ст. 243.4 УК (повреждение воинского захоронения, увековечивающего память погибших при защите Отечества)

"Принимаются меры к выявлению причин и условий, способствовавших совершению преступления", - говорится в сообщении.

Вскоре после возбуждения дела глава СК Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе его расследования.

Фото: ЗАКС.Ру