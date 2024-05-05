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Новости 12:45

В двух дворах в разных районах Петербурга пьяные люди занимались стрельбой

фото ЗакС политика В двух дворах в разных районах Петербурга пьяные люди занимались стрельбой

Накануне вечером петербургские полицейские получили два сигнала о стрельбе в двух исторических районах города, Адмиралтейском и Василеостровском.

В первом случае, как сообщает пресс-служба ГУ МВД, из окна квартиры стрелял пьяный 35-летний мужчина, живущий в Дровяном переулке, неоднократно судимый и нигде не работающий. Его задержали на месте происшествия, составив протокол о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП). При задержанном был травматический пистолет, официально на него не зарегистрированный. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Во втором случае из пневматической винтовки и аэрозольного пистолета стреляли уже двое нетрезвых мужчин. Это случилось во дворе 16-й линии Васильевского острова. В их машине обнаружили страйкбольные гранаты. Инцидент тоже обернулся составлением протокола о мелком хулиганстве. Возможно возбуждение уголовного дела.

Фото: ЗАКС.Ру


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