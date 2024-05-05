В Мурино кавказец открыл стрельбу, заступаясь за жену

Накануне вечером по пути к станции метро "Девяткино" семейная пара столкнулась с грубостями, которые позволила себе не знакомая ей компания по отношению к супруге.

Конфликт перерос в стрельбу из травматического пистолета: таким образом на хамство отреагировал 26-летний муж, родившийся в Ингушетии. Об этом пишет издание 47news. К выяснению отношений присоединились новые участники спора.

По итогам разбирательств троим людям, включая заступившегося за жену, понадобилась помощь врачей. Задержаны трое его обидчиков. В ближайшее время решится вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: ЗАКС.Ру