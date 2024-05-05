На Дворцовой площади завершилась генеральная репетиция военного парада

В Петербурге 5 мая состоялась генеральная репетиция к 79-й годовщине Дня Победы в Великой Отечественной войне, о чем пишет ТАСС со ссылкой на Северо-Западный округ Росгвардии. Новшеством в параде этого года должны стать театрализованные сцены, часть которых будет посвящена жизни ленинградцев в годы войны.

"Одна из сцен будет посвящена участию войск в специальной военной операции. Сцены с актерами будут развернуты на тралах, которые проследуют перед ветеранами и гостями в начале парада", - рассказали журналистам.

Планируется, что в параде поучаствуют 4,5 тысячи человек, включая курсантов-росгвардейцев. Участие боевой авиации на этот раз не предусмотрено.

Фото: ЗАКС.Ру