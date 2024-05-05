Бастрыкин прислушался к защитникам Охтинского мыса

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин ознакомился с жалобами петербургских градозащитников, обеспокоенных земляными работами на Охтинском мысу, на котором находятся руины средневековых крепостей. Как указывает информационный центр СК, работы ведутся без санкции чиновников.

После прошлой процессуальной проверки ситуации прокуратура отказалась возбуждать уголовное дело. Следователи инициировали дополнительную проверку информации о несогласованных действиях на историческом месте.

Бастрыкин поручил петербургских коллегам отчитаться об итогах новой проверки, а также изложить причины отказа в возбуждении дела.

Напомним, что рабочие на Охтинском мысу активизировались месяц назад, когда на его территории заметили тяжелую строительную технику. На этом участке "Газпромнефть" собирается возвести деловой центр. Градозащитники с таким развитием событий не согласны. Они опасаются за сохранность археологических находок.

фото: Александр Бастрыкин / ВКонтакте