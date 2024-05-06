В Петербурге новая неделя началась с похолодания

Новая неделя в Петербурге начнется с похолодания, однако осадков синоптики не ожидают, об этом 6 мая сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, на погоду окажет влияние наполненный холодными воздушными массами гребень антициклона. Из-за этого погода будет на 6-7 градусов холоднее нормы, ожидаются прояснения и минимальная вероятность осадков.

Воздух прогреется до +6…+8 градусов. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 761 мм рт. ст., что около нормы.

Во вторник, 7 мая, температура опустится до +7 градусов, а также возможны дожди.

Фото: ЗАКС.Ру