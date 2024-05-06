Пожар в Горелово тушили полтора часа в ночь на 6 мая

В Петербурге в ночь на 6 мая спасатели тушили пожар в Красносельском районе, в котором пострадало два человека, об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Петербургу.

Спасатели рассказали, что сообщение о пожаре в Горелово поступило в 0:15 ночи. Огонь полностью охватил двухэтажный дом 12 на 13 метров. Возгорание тушили довольно долго – около полутора часа.

Также уточняется, что в пожаре пострадало двое человек. Их госпитализировали в больницу.

На месте пожара работало три единицы техники и 15 человек личного состава МЧС.

Фото: ЗАКС.Ру