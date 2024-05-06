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Новости 11:19

Милонов хочет создать сервис знакомств на базе "Госуслуг"

фото ЗакС политика Милонов хочет создать сервис знакомств на базе "Госуслуг"

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил дополнить портал "Госуслуги" разделом для знакомств. Новую идею он мотивировал уходом аналогичных онлайн-приложений из России в течение двух последних лет.

По мнению политика, подойти к созданию нового сервиса следует ответственно, поскольку на этом рынке нередки предложения разовых встреч без обязательств.

"В нашей стране, надо признаться, давно назрела потребность в проверенном и надежном приложении, где люди могли бы находить себе пару без риска оказаться на сайте, пропагандирующем промискуитет и фанфаронство", - написал единоросс в своем Telegram-канале.

Свои соображения депутат изложил в письме, отправленном главе Минцифры Максуту Шадаеву.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Милонов Виталий Валентинович 




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