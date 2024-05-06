Милонов хочет создать сервис знакомств на базе "Госуслуг"

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил дополнить портал "Госуслуги" разделом для знакомств. Новую идею он мотивировал уходом аналогичных онлайн-приложений из России в течение двух последних лет.

По мнению политика, подойти к созданию нового сервиса следует ответственно, поскольку на этом рынке нередки предложения разовых встреч без обязательств.

"В нашей стране, надо признаться, давно назрела потребность в проверенном и надежном приложении, где люди могли бы находить себе пару без риска оказаться на сайте, пропагандирующем промискуитет и фанфаронство", - написал единоросс в своем Telegram-канале.

Свои соображения депутат изложил в письме, отправленном главе Минцифры Максуту Шадаеву.

Фото: ЗАКС.Ру