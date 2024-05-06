В Петербурге прокуратура потребовала компенсировать 1.9 млн рублей пострадавшей от наезда самоката

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга провела проверку после обращения 65-летней горожанки, которую сбил электросамокат, об этом 6 мая сообщили в пресс-службе ведомства.

Прокуратурой было установлено, что в июле 2023 года женщина получила тяжкий вред здоровью. Инцидент произошел на Южном шоссе. Там житель Колпино на электросамокате сбил петербурженку, из-за чего она упала на асфальт и получила травмы.

Электросамокатчик по итогу был признан виновным, а пострадавшая потратила много времени на лечение. В связи с этим районный прокурор обратился в суд в ее интересах с иском о взыскании с виновника компенсации морального вреда, материального ущерба и утраченного заработка в общем размере 1,9 млн рублей.

Исковое заявление находится на рассмотрении.

Фото: ЗАКС.Ру