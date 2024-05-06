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Новости 11:55

В центре Петербурга благоустроят два сквера

фото ЗакС политика В центре Петербурга благоустроят два сквера

Государственная административно-техническая инспекция Петербурга согласовала работы по благоустройству двух центральных скверов, которые должны будут завершиться уже в этом месяце. 

Одна из зеленых зон находится рядом с домом №55 по Кирочной улице. Помимо модернизации детской площадки здесь высадят болеее двух десятков деревьев, уложат плитку и поставят скамейки.

Второе место работ - сквер Ягужинского, расположенный рядом с домом №11 по Тверской улице. Здесь тоже собираются посадить новые деревья и установить уличную мебель.

Под обоими скверами пролегают инженерные коммуникации, которые обещают оставить в сохранности.

Фото: ЗАКС.Ру


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