В центре Петербурга благоустроят два сквера

Государственная административно-техническая инспекция Петербурга согласовала работы по благоустройству двух центральных скверов, которые должны будут завершиться уже в этом месяце.
Одна из зеленых зон находится рядом с домом №55 по Кирочной улице. Помимо модернизации детской площадки здесь высадят болеее двух десятков деревьев, уложат плитку и поставят скамейки.
Второе место работ - сквер Ягужинского, расположенный рядом с домом №11 по Тверской улице. Здесь тоже собираются посадить новые деревья и установить уличную мебель.
Под обоими скверами пролегают инженерные коммуникации, которые обещают оставить в сохранности.