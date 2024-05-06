На проспекте Королева неизвестный испортил флаги РФ и знамя Победы на фасаде дома

В Приморском районе Петербурга неизвестный испортил несколько флагов на фасаде жилого дома, об этом 6 мая пишет "Фонтанка.ру".

Флаги были испорчены на фасаде дома на проспекте Королева. О порче полотен сообщил в правоохранительные органы председатель ТСЖ. По его словам, испорчены были три флага России и два знамени Победы.

Также он уточнил, что знамена повесили на фасады 30 апреля, а 4 мая они уже были с черными пятнами.

На записях камер видеонаблюдения видно, как неизвестный мужчина в маске портит флаги. Сейчас испорченные полотна отправлены на экспертизу, а правоохранительные органы возбудили два уголовных дела по статьям о надругательстве над государственным флагом РФ (ст.329 УК РФ) и реабилитации нацизма (ст.354.1 УК РФ).

Фото: ЗАКС.Ру