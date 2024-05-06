NordStar заявит в МВД из-за продажи билетов на несуществующий рейс из Петербурга

Авиакомпания NordStar выявила факт продажи билетов от своего имени на несуществующие рейсы. Этим, по ее сведениям, занимались два сайта-агрегатора, о чем говорится в сообщении пресс-службы.

Речь в том числе идет о рейсе Петербург - Сочи и перелете в обратном направлении. Ни регулярного, ни чартерного сообщения между двумя этими городами NordStar в нынешнем сезоне осуществлять не собирается.

Примечательно, что авиакомпания, согласно ее заявлению, в принципе не сотрудничает с двумя агентствами, разместившими "странные" билеты.

На обе конторы перевозчик намерен пожаловаться в правоохранительные органы. Клиентов просят быть бдительными при планировании путешествий.

Фото: ЗАКС.Ру