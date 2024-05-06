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Новости 13:15

В выходные ККИ провел рейды против нелегальной торговли в Центральном районе Петербурга

фото ЗакС политика В выходные ККИ провел рейды против нелегальной торговли в Центральном районе Петербурга

В Центральном районе Петербурга комитет по контролю за имуществом (ККИ) города проверил и освободил несколько помещений незаконной торговли, об этом 6 мая сообщили в пресс-службе Смольного.

Рейды проводились в минувшие выходные, 4 и 5 мая. В ходе рейдов специалисты ККИ проверяли наличие случаев незаконной уличной торговли фруктами, овощами, одеждой и так далее.

Территории были проверены у станций метро "Адмиралтейская", "Владимирская", "Маяковская", "Площадь Восстания", у Невского проспекта от площади Восстания до Дворцовой площади, набережной канала Грибоедова, территорий у храма "Спас на Крови", Казанского и Исаакиевского соборов.

По итогу сотрудники ККИ обнаружили незаконную продажу сувениров на набережной канала Грибоедова и незаконные точки продажи цветов у станций метро "Маяковская" и "Площадь Восстания".

Фото: пресс-служба комитета по контролю за имуществом Петербурга


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