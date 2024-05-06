Из-за складирования отходов вдоль Дороги Жизни завели уголовное дело

Активисты из движения "Зеленый фронт" получили письмо от военной прокуратуры Санкт-Петербургского гарнизона, в котором говорится о возбуждении дела в связи со складированием строительных отходов под Всеволожском.

Речь идет об участках Минобороны, расположенных вдоль Дороги Жизни, а именно о защитных валах Ржевского полигона.

Нарушителем правоохранительные органы считают ООО "Инжиниринг.ру". Расследуется дело о незаконном предпринимательстве (п. "б" ч. 2 ст. 171 УК). С компании прокуратура также хочет взыскать сумму ущерба, нанесенную почвам. По данным "Зеленого фронта", нарушения на проблемной территории фиксируются не менее трех лет.

Фото: ЗАКС.Ру