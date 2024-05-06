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Новости 13:55

В Петербурге хотят создать новый музей ретротранспорта

фото ЗакС политика В Петербурге хотят создать новый музей ретротранспорта

Петербургский кинопродюсер Александр Толчинский объявил о планах создать в городе собственный музей ретроавтомобилей.

Около пятидесяти экспонатов производства прошлого века, которые он хочет видеть в будущем учреждении, на сегодняшний день хранятся в промзоне на улице Салова, о чем пишет "Петербургский дневник". Какие-то из них Толчинский находил в российской глубинке, а какие-то - в США, где прожил более десяти лет.

"В моем музее ретротехники будут тематические инсталляции, как будто застывшие кадры из советских фильмов. Здесь все можно будет трогать, можно будет сидеть в салонах", - рассказал автор идеи.

Приведение каждого из автомобилей в порядок обошлось коллекционеру в 2-3 млн рублей. Пока место для нового музея не определено. Толчинский ведет переговоры в том числе с киностудиями.

Фото: ЗАКС.Ру


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