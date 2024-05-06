Петербуржца будут судить за убийство пациента в противотуберкулезном диспансере

В Петербурге закончили расследовать дело об убийстве пациента в горосдском противотуберкулезном диспансере, случившемся менее трех месяцев назад, о чем сообщает управление СК по региону.

Обвиняемым по этому делу проходит 37-летний мужчина. По официальной версии, минувшей зимой в медучреждении у него случилась ссора с 59-летним посетителем. Сцена закончилась тем, что он трижды ударил оппонента ножом в спину. На момент совершения преступления нападавший находился под воздействием наркотических веществ.

Во время следствия фигурант полностью признал вину. После того, как прокуратура утвердит обвинительное заключение, дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК) рассмотрит Московский районный суд.

Фото: ЗАКС.Ру