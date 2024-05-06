Сотрудники комблага в майские выходные продолжали работу на улицах Петербурга

Петербургские дорожники продолжали убирать улицы даже в майские праздники, об этом 6 мая сообщили в пресс-службе Смольного.

Как рассказали в комитете по благоустройству Петербурга, в прошедшую неделю им удалось в хорошем темпе выполнять влажную уборку и подготовку к праздникам, так как ночная температура не опускалась ниже нуля.

За это время дорожники убрали 2,2 тысячи тонн смета и 1,3 тысячу кубометров мусора. В общей сложности за сутки расходуется около 9 тысяч кубометров воды.

Также сотрудники комблага занимались уборкой скверов, парков и бульваров. За неделю специалисты покрасили более 1,2 тысяч садовых диванов и скамеек, отремонтировали газоны на площади более 22 тысяч квадратных метров. Высажено более 180 тысяч цветов, 1 тысяча деревьев и почти 6 тысяч кустарников.

В понедельник, 6 мая, в Петербурге уборкой занимаются 624 единицы специальной техники и 910 работников ручного труда.

Фото: gov.spb.ru