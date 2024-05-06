В Кировском районе Ленобласти похоронят двоих участников СВО

Администрация Мгинского городского поселения (Кировский район Ленобласти) сообщила о гибели в зоне проведения военной спецоперации жителя этого населенного пункта, 22-летнего Дмитрия Кочеткова. В течение короткой жизни он успел закончить техникум, выучившись на сварщика. На СВО молодой человек попал в качестве добровольца.

Его смерть наступила почти месяц назад. С Кочетковым простятся во вторник утром на городском кладбище Мги.

В свою очередь, администрация Синявинского городского поселения объявила 6 мая о гибели другого военнослужащего, 36-летнего уроженца Ленинграда Сергея Шолохова. На СВО он отправился в звании рядового в конце прошлой осени, заключив контракт с Минобороны. У мужчины осталось четверо детей. С ним простятся во вторник утром в часовне Георгия Победоносца в Синявино.

Фото: ЗАКС.Ру