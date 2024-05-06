Двоим петербургским подросткам дали реальные сроки за поджог на железной дороге

Суд в Петербурге согласился с позицией Северо-Западной транспортной прокуратуры и назначил реальные сроки двоим подросткам в рамках дела о теракте по предварительному сговору (п. "а" ч. 2 ст. 205 УК), о чем сообщает надзорное ведомство. Один из них получил четыре, а другой два года лишения свободы в воспитательной колонии.

Согласно приговору, фигуранты, выступающие против проведения военной спецоперации, в сентябре прошлого года совершили поджог релейного шкафа на Октябрьской железной дороге. Их действиями, как установил суд, руководил некий сторонник Вооруженных сил Украины.

По сведениям "Фонтанки", теракт был совершен на станции Лахта. Сейчас осужденным по 15 лет.

Фото: ЗАКС.Ру