ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 17:13

Двоим петербургским подросткам дали реальные сроки за поджог на железной дороге

фото ЗакС политика Двоим петербургским подросткам дали реальные сроки за поджог на железной дороге

Суд в Петербурге согласился с позицией Северо-Западной транспортной прокуратуры и назначил реальные сроки двоим подросткам в рамках дела о теракте по предварительному сговору (п. "а" ч. 2 ст. 205 УК), о чем сообщает надзорное ведомство. Один из них получил четыре, а другой два года лишения свободы в воспитательной колонии.

Согласно приговору, фигуранты, выступающие против проведения военной спецоперации, в сентябре прошлого года совершили поджог релейного шкафа на Октябрьской железной дороге. Их действиями, как установил суд, руководил некий сторонник Вооруженных сил Украины.

По сведениям "Фонтанки", теракт был совершен на станции Лахта. Сейчас осужденным по 15 лет.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости6 мая
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама