Ветераны ВОВ смогут бесплатно проехаться в Петербурге на транспорте 7, 8 и 9 мая

В Петербурге организуют бесплатный проезд для ветеранов Великой Отечественной войны 7, 8 и 9 мая, об этом 6 мая сообщили в пресс-службе Смольного.

Право на бесплатный проезд будет действовать как на наземный транспорт, так и на метро. Распространяться оно будет на граждан из категорий: инвалиды и ветераны ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, имеющие медаль "За оборону Ленинграда" и знак "Жителю блокадного Ленинграда".

Уточняется, что бесплатный проезд действует на всех пассажиров из категорий вне зависимости от гражданства и места жительства. Чтобы воспользоваться правом, необходимо будет предоставить удостоверение.

Фото: ЗАКС.Ру