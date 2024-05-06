Ржаненков сообщил о мошеннических звонках от лжесотрудников "Петроэлектросбыта"

Депутат петербургского парламента Александр Ржаненков предупредил горожан о мошенниках, которые звонят незнакомым людям и выдают себя за сотрудников "Петроэлектросбыта", предлагая несуществующие льготы.

С одним из таких злоумышленников столкнулся сам единоросс. Телефонный собеседник попытался ввести депутата в заблуждение, заявив, что гражданам старше 60 лет якобы полагается платить за электроэнергию лишь половину от ее стоимости. В скидку Ржаненков, по его словам, не поверил.

"А для ее получения надо заключить некий "договор". Липовому сотруднику не повезло: про все региональные льготы я хорошо осведомлен, поэтому задал встречные вопросы. Тот проявил упорство, пытаясь меня убедить, ссылаясь на ФЗ, в котором нет подобной льготы", - изложил законотворец содержание беседы в своем Telegram-канале.

Лжесотрудник энергосбытовой компании в данном случае потерпел неудачу. Позже глава комитета по энергетике Станислав Протасов подтвердил Ржаненкову, что звонок относился к числу мошеннических. В связи с этим депутат советует петербуржцам быть начеку.

Фото: ЗАКС.Ру