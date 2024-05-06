Выросла стоимость проезда по Неве на пароме

В Петербурге выросли цены на услуги теплоходов компании "Водоходъ", курсирующих по Неве между речным вокзалом (проспект Обуховской Обороны, 195) и Дворцовой набережной. На это обратил внимание "Деловой Петербург".

На всем протяжении маршрута оставили только одну промежуточную остановку — у Финляндского вокзала. Желающим проехать в будни только одну, а не две остановки, теперь придется заплатить 150, а не 100 рублей. При этом полная стоимость маршрута по будням осталась прежней и составляет 300 рублей.

Вместе с тем появился тариф выходного дня. Проезд одной остановки на нем стоит 200 рублей, а все путешествие — в два раза больше.

Фото: ЗАКС.Ру