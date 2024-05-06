ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 18:52

Выросла стоимость проезда по Неве на пароме

фото ЗакС политика Выросла стоимость проезда по Неве на пароме

В Петербурге выросли цены на услуги теплоходов компании "Водоходъ", курсирующих по Неве между речным вокзалом (проспект Обуховской Обороны, 195) и Дворцовой набережной. На это обратил внимание "Деловой Петербург".

На всем протяжении маршрута оставили только одну промежуточную остановку — у Финляндского вокзала. Желающим проехать в будни только одну, а не две остановки, теперь придется заплатить 150, а не 100 рублей. При этом полная стоимость маршрута по будням осталась прежней и составляет 300 рублей.

Вместе с тем появился тариф выходного дня. Проезд одной остановки на нем стоит 200 рублей, а все путешествие — в два раза больше.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости6 мая
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама