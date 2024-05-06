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Новости 19:18

С начала года рост средней цены на свеклу превысил 60%

фото ЗакС политика С начала года рост средней цены на свеклу превысил 60%

Росстат выложил на своем сайте новый обзор положения дел на потребительском рынке. Таблица охватывает период, вобравший в себя праздничные дни: с 23 апреля по 2 мая.

В российских магазинах продолжают дорожать некоторые овощи. С учетом последних изменений морковь с начала года подорожала в среднем на 32,56%, белокочанная капуста — 37,6%, а свекла — на 60,45%.

Среди остальных категорий продовольственных товаров обращает на себя внимание ускорение роста цен на баранину: за неделю она подорожала на 4,9%, а с начала года — на 16,85%. Динамика цен на баранину в разы отличается от других видов мяса: идущая за ней следом говядина подорожала с 1 января лишь на 5,38%.

Фото: ЗАКС.Ру


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