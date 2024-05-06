Беглов считает Путина главным хранителем памяти о Великой Отечественной войне

В еженедельном обращении к горожанам петербургский губернатор Александр Беглов выделил одно из важнейших для себя событий, расположившееся между Пасхой и 9 мая, а именно инаугурацию президента Владимира Путина. Она ожидается в полдень вторника. Родившийся в 1952 году президент, по версии Беглова, больше других знает о событиях 80-летней давности.

"Владимир Владимирович Путин — главный хранитель памяти о Великой Отечественной войне и блокаде", - заявил глава мегаполиса, чьи рассуждения опубликованы на сайте Смольного.

Беглов признался, что рад не только жить с руководителем государства в одно время, но и трудиться под его началом. Направлений этого труда чиновник обозначил как минимум два: борьба с агрессией коллективного Запада и защита традиционных ценностей.

"Хотел бы сегодня еще раз поблагодарить главу государства за активную и неизменную поддержку города", - такими словами завершил первую часть своего выступления 6 мая губернатор.

Приступающий к своему пятому сроку Путин набрал на мартовских выборах более 87% голосов.

Фото: ЗАКС.Ру