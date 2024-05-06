К скульптурам львов на канале Грибоедова привинтили "антивандальные" таблички

В Петербурге установили таблички на скульптурах львов на Львином мосту через канал Грибоедова вскоре после их реставрации. На прикрученных к постаментам досках сообщается, что изваяния представляют собой охраняемые государством памятники. Таким образом чиновники из КГИОП предполагают снизить потенциальную угрозу от вандалов.

Способ информирования граждан о статусе скульптур вызвал вопросы у горожан и журналистов, сообщает "Фонтанка". В комитете прояснили ситуацию, напомнив, что визуального указания на статус памятника требует федеральное законодательство.

"Светопрозрачная пластиковая табличка имеет минимальный размер для размещения всей информации, регламентируемой постановлением Правительства РФ № 1178. Способ крепления таблички зарекомендовал себя на набережных и мостах в Санкт-Петербурге, где информационные таблички размещены уже год назад", - рассказали журналистам.

Представители "Мостотреста" подтвердили факт того, что формат привинченных табличек согласован с профильными чиновниками.

Фото: ЗАКС.Ру