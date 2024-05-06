Суд в Петербурге рассмотрит протокол, составленный на онлайн-кинотеатр Okko

В Приморский районный суд Петербурга поступили материалы административного дела в отношении онлайн-кинотеатра Okko. Протокол составили из-за показа фильма "Ив-Сен Лоран". В произведении усмотрели признаки пропаганды ЛГБТ*, о чем в своем Telegram-канале сообщила глава объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.

По соответствующей статье (ч. 3 ст. 6.21 КоАП) юрлицу грозит штраф в диапазоне от одного до четырех миллионов рублей. Возможно также приостановление деятельности организации на срок до трех месяцев.

"Спросила коллег, будут ли они фильм в процессе смотреть. Коллеги корректно промолчали", - рассказала Лебедева.

Описание сцен, к которым возникли претензии у составителей протокола, заняло 25 листов.

*Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистским и запретил его деятельность в РФ; Росфинмониторинг внес международное движение ЛГБТ и его структурные подразделения в реестр террористов и экстремистов

Фото: ЗАКС.Ру