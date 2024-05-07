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В Петербурге 7 мая ожидают дождь с мокрым снегом

фото ЗакС политика В Петербурге 7 мая ожидают дождь с мокрым снегом

В Петербурге температура продолжает опускаться ниже климатической нормы, а петербуржцев предупреждают об осадках, об этом 7 мая сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, погода города окажется в узкой полосе повышенного атмосферного давления с юга и с севера сжатой циклоническими вихрями. Из-за этого в городе будет облачно, но с прояснениями. Кроме этого, возможны дожди с мокрым снегом.

Воздух прогреется до +5…+7 градусов. Ветер северо-западный, 4-9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 762 мм рт. ст., что выше нормы. 

В среду, 8 мая, похолодает еще сильнее. В этот день, помимо осадков, температура воздуха может достичь лишь четырех градусов.

Фото: ЗАКС.Ру


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