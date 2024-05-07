Суд Петербурга дал восемь лет следователю за взятку в виде коробки конфет и ненастоящих денег

Куйбышевский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении экс-следователя полиции Рукият Расуловой по статье о получении взятки (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ), об этом 7 мая сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Как полагало обвинение, летом 2022 года обвиняемая решила, что можно попросить взятку у генерального директора ООО "Агат" за прекращение дела о мошенничестве в отношении неустановленного сотрудника компании. В тот момент Расулова занималась расследованием дел в 28-м и 76-м отделах полиции.

Расулова встретилась с адвокатом гендиректора в кафе и там изложила требования. Для прикрытия себя она сообщила, что деньги передаст руководству.

После этого на работу к следователю пришла адвокат гендиректора ООО и поставила на стол коробку конфет с билетами банка приколов и куклой. Полиция задержала обвиняемую на месте.

Суд признал Рукият Расулову виновной и назначил ей восемь лет колонии общего режима, а также решил на восемь лет оставить ее без должностей на госслужбе.

Фото: ЗАКС.Ру