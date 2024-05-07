В палатке на территории воинской части под Петербургом нашли мертвого военнослужащего

В воинской части в Агалатово нашли мертвого военнослужащего из Петрозаводска, об этом 7 мая пишет "Фонтанка.ру".

Тело военного было найдено вечером в понедельник, 6 мая. Прибывшие медики подтвердили смерть мужчины. Он скончался в палатке на территории части.

Предварительно уточняется, что причиной смерти могла стать острая сердечная недостаточность. При этом следов употребления алкоголя или наркотических веществ не обнаружено.

Сейчас тело направлено в морг для дальнейшей экспертизы. По информации "Фонтанки", у мужчины осталась дочь.

Фото: ЗАКС.Ру