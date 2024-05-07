На Московском проспекте тушили пожар в котельной по повышенному рангу сложности

В Московском районе Петербурга произошел сильный пожар в здании котельной, от которой питаются четыре жилых дома, школа и детский сад, об этом 7 мая сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Сообщение о пожаре спасателям поступило в 06:17 в понедельник, 7 мая. Как рассказали в МЧС, возгорание произошло в здании котельной на Московском проспекте размером 20х20 метров. Огонь охватил 80 квадратных метров постройки.

Сначала пожару был присвоен дополнительный номер 1-БИС. Отказ по нему был осуществлен только через 40 минут, в этот же момент пожар локализовали. Полностью ликвидировать возгорание удалось в 08:38.

Уточняется, что информации о пострадавших на данный момент не поступало.

К ликвидации пожара было привлечено пять единиц специальной техники и 29 человек личного состава МЧС.

Фото: ЗАКС.Ру