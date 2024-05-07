Суд обязал Почту России привести в порядок памятник наследия в Пушкине

Октябрьский районный суд рассмотрел иск прокурора Пушкинского района к Почте России с требованием обязать ее выполнить определенные действия, сообщили 7 мая в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Недовольство представителя надзорного ведомства вызвало состояние исторического здания в Пушкине.

Проведенная в сентябре прошлого года проверка выявила ряд нарушений в состоянии флигеля дома Моталевой на Оранжерейной улице, 9Б. Среди прочего, речь шла о вандальных надписях, шелушении окрасочного слоя, утрате штукатурки на карнизе и наличниках, следах намокания и биопоражении фасадов.

В КГИОП представили отзыв, согласно которому требование прокурора соответствует требованиям законодательства об охране памятников. Почта России выступает собственником охраняемого здания.

Суд дал ответчику 365 дней на устранение выявленных нарушений. Срок начнет отсчитываться с момента вступления решения в законную силу.

Фото: ЗАКС.Ру