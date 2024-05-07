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Новости 11:46

В Пулково увеличили количество стоек регистрации перед летом

фото ЗакС политика В Пулково увеличили количество стоек регистрации перед летом

В петербургском аэропорту Пулково ввели дополнительные стойки регистрации перед началом летнего сезона, об этом 6 мая сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Таким образом, в аэропорту увеличили пропускную способность. Также уточняется, что дополнительные стойки регистрации находятся на третьем этаже. Они предназначены для тех, кто путешествует без багажа.

На данный момент через дополнительные стойки можно зарегистрироваться на рейс авиакомпаний "Победа", "Уральские авиалинии" Nordwind Airlines и S7 Airlines.

Теперь общее количество стоек в аэропорту составляет 92. Также в Пулково напомнили, что при путешествиях без багажа на рейс можно зарегистрироваться онлайн – в таком случае к стойке регистрации подходить не нужно.

Фото: ЗАКС.Ру


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