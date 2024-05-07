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Новости 12:15

Суд Петербурга оштрафовал заведение из-за сальмонеллеза у трех сотрудников

фото ЗакС политика Суд Петербурга оштрафовал заведение из-за сальмонеллеза у трех сотрудников

Приморский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности ООО "Евразия-2010" по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических норм (ст. 6.6 КоАП РФ), об этом 7 мая сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Суд установил, что в работе заведения ООО на улице Савушкина были допущены санитарно-эпидемиологические нарушения, из-за чего три сотрудника организации попали к медикам с сальмонеллезом.

При проверке санэпидемиологами были выявлены различные нарушения, например, у некоторых продуктов истек срок годности, маркировок на продуктах тоже не было, а также не хватает моечного оборудования.

Защитник организации вину признал и прояснил, что в конце апреля заведение закрыли, а нарушения устранили. Суд назначил ООО штраф в размере 50 тысяч рублей.

Фото: ЗАКС.Ру


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