Бортников заявил, что главный организатор теракта в "Крокусе" находится за границей

Исполняющий обязанности директора Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников рассказал, где находится главный предполагаемый организатор теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл", об этом 7 мая пишет "Интерфакс".

"Мы практически догадываемся, кто это. Есть основной организатор, который сидит за границей. Поскольку в рамках следствия идут соответствующие процедуры, нам необходимо делать все для того, чтоб каким-то образом до него дотянуться", – сказал Бортников.

Он также добавил, что сейчас он ничего конкретного сказать не может, так как есть тайна следствия.

Теракт в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел 22 марта перед концертом рок-группы "Пикник". Происшествие унесло жизни 144 людей.

Фото: пресс-служба МЧС России