Суд в Новгороде приговорил к реальному сроку жену журналиста Мартынова*

Новгородский областной суд приговорил местную жительницу Антонину Мартынову к девяти годам лишения свободы по делу о покушении на убийство дочери (ч. 3 ст. 30 — п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ), передает 7 мая Telegram-канал "Осторожно, новости". Россиянка с 2008 года находилась в федеральном розыске.

В июле 2008 года коллегия присяжных признала Мартынову виновной в покушении на убийство собственной двухлетней дочери. Девочка упала в лестничный пролет в подъезде новгородской многоэтажки, получив при этом травмы средней степени тяжести.

Перед вынесением приговора Мартынова скрылась вместе с дочерью. О ее задержании стало известно 10 апреля 2024 года. Известно, что осужденная состояла в браке с журналистом Кириллом Мартыновым*.

*Минюст внес Кирилла Мартынова в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру