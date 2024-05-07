Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность Freedom House*

Генеральная прокуратура объявила 7 мая о признании нежелательной в России американской организации Freedom House, Inc*. В числе причин для подобного решения оказались поддержка Украины и российской оппозиции.

Среди основных направлений деятельности Freedom House* Генпрокуратура назвала содействие закреплению за США первенства в мире и продвижение политики недружественных государств по СВО, в том числе по дискредитации российской армии. По версии ведомства, НПО "активно призывает" к увеличению санкционного давления на страну, конфискации ее "замороженных" активов, введению санкций в отношении поддерживающих Россию стран и к оказанию помощи Украине.

Также в прокуратуре считают, что Freedom House поддерживает российских оппозиционеров, прозападных и ЛГБТ*-активистов, а также осужденных за терроризм лиц.

Freedom House* была создана в 1941 году.

*Генпрокуратура признала Freedom House, Inc.* нежелательной организацией в РФ

**Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистским и запретил его деятельность в РФ; Росфинмониторинг внес международное движение ЛГБТ и его структурные подразделения в реестр террористов и экстремистов

Фото: ЗАКС.Ру