Суд взыскал с водителя компенсацию за повреждение набережной Фонтанки

Калининский районный суд вынес решение по гражданскому делу Мостотреста к Артуру Стаканкову о возмещении материального ущерба из-за последствий ДТП, сообщили 7 мая в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Из-за аварии с участием петербуржца пострадало ограждение набережной Фонтанки близ дома № 109.

Мостотрест требовал взыскать со Стаканкова более 361 тысячи рублей в счет нанесенного ущерба, а также более 6,8 тысячи рублей госпошлины.

Согласно материалам дела об административном правонарушении, в ночь на 7 января 2023 года машина под управлением Стаканкова наехала на перильное ограждение набережной Фонтанки. В результате этого в русло реки были выбиты две гранитные тумбы и повредив две перильные решетки.

Затраты на последовавший ремонт превысили 361 тысячу рублей, эти деньги Мостотрест потребовал взыскать с ответчика. Последний в суд не явился.

Суд удовлетворил требования истца в полном объеме.

Фото: ЗАКС.Ру