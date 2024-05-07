РИА "Новости": Против публициста Стомахина* возбудили дело о фейках про армию

В отношении российского публициста Бориса Стомахина* возбуждено уголовное дело о распространении заведомо ложных сведений о российских Вооруженных силах (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), утверждает РИА "Новости" со ссылкой на источник в силовых структурах. Для россиянина указанное уголовное дело станет не первым в биографии.

"Расследуется уголовное дело <...> в отношении Бориса Стомахина*", — приводит информагентство слова своего собеседника.

В 2006 году Стомахин* был приговорен к пяти годам колонии за публичные призывы к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК РФ), на свободу он вышел в 2011 году. В 2014 году ему назначили 6,5 лет колонии по статьям о призывах к экстремизму, призывах к терроризму (ст. 205.2 УК РФ) и о возбуждении ненависти или вражды (ч. 2 ст. 282 УК РФ). В 2015 году он был приговорен к трем годам колонии, с учетом ранее назначенного срока его общий срок лишения свободы составил семь лет. Освободился Стомахин* в 2019 году, после чего покинул Россию.

*Росфинмониторинг внес Бориса Стомахина в список террористов и экстремистов

Фото: ЗАКС.Ру