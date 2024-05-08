"Известия": Банки могут обязать согласовывать кредиты с родственниками клиентов

Госдума может рассмотреть в ближайшее время законопроект о согласовании кредитов или денежных переводов с родственниками своих клиентов, сообщили 8 мая "Известия". Предполагается, что подобная мера позволит обезопасить россиян от действий мошенников.

Инициатива предусматривает внесение поправок в закон "О банках и банковской деятельности", в соответствии с которыми 13 системно значимых кредитных организаций обяжут ввести дополнительный механизм верификации денежных операций. Речь идет о предоставлении клиентам права выдачи доверенности третьим лицам, которые должны будут подтвердить операцию в течение 12 часов после получения уведомления от банка. В случае отсутствия реакции трансакция не будет выполнена.

Проект может быть принят в первом чтении в ближайшее время, заявила газете его соавтор, депутат от "Единой России" Наталья Костенко. По ее словам, это может произойти "после 13–15 мая, когда завершится формирование правительства". Депутат выразила сомнения в том, что с рассмотрением проекта в окончательном чтении могут возникнуть какие-либо проблемы.

В Центробанке изданию заявили о поддержке инициативы. Пример банков, добровольно применяющих подобный сервис, показывает его эффективность в деле защиты от мошенников, высказались в финансовом регуляторе.

Фото: ЗАКС.Ру