В Петербурге на несколько дней закроют движение по Бестужевской улице

Дорожные работы в Петербурге потребовали введения новых ограничительных мер для транспорта. Из того, о чем Государственная административно-техническая инспекция не объявляла ранее, обращают на себя внимание перекрытия в Калининском районе.

С 10 по 14 мая поэтапно, на маленьких участках будет ограничиваться и закрываться движение транспорта по Бестужевской улице. В первые два дня его ограничат почти на всем протяжении улицы, от угла с Лабораторным проспектом до угла с Екатерининским проспектом.

В течение 12 мая движение по Бестужевской будет полностью запрещено на отрезке от Замшиной улицы до Екатерининского проспекта. В этот же день проезд ограничат на отрезке от Лабораторного проспекта до Замшиной улицы. С 12 по 14 мая водителям будет не попасть на Бестужевскую на участке от Кондратьевского проспекта до Замшиной улицы.

Кроме того, в городе затруднят движение для тех, кто следует из Красногвардейского района к Финляндскому вокзалу: с 13 по 21 мая ограничат проезд по Арсенальной набережной. Это касается промежутка от пересечения с Пискаревским проспектом до угла с Арсенальной улицей.

Фото: ЗАКС.Ру