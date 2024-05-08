"Ъ": Минюст обновит перечень заболеваний, с которыми запрещено содержание в СИЗО

Министерство юстиции готовит обновление перечня тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию в СИЗО, сообщил 8 мая "Коммерсантъ" со ссылкой на члена Совета по правам человека Еву Меркачеву. Проект списка содержит приблизительно в полтора раза больше позиций по сравнению с существующим.

Поправки готовятся к постановлению правительства "О медосвидетельствовании подозреваемых и перечне тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей". Существующий перечень насчитывает 86 позиций. По утверждению Меркачевой, Минюст намерен привести его в соответствие с МКБ-10 (международной классификацией болезней), расширив до 143 строк.

В числе заболеваний, препятствующих содержанию под стражей, могут оказаться поздний сифилис, различные лимфомы, болезнь Паркинсона, некоторые виды эпилепсии, острая хроническая лучевая болезнь тяжелой и крайней степеней. Также ведомство предлагает ввести в постановление понятие "состояния, требующего паллиативной помощи", что должно помочь людям с болезнями не из списка, однако все равно нуждающимся в поддержке.

В перечне может оказаться "состояние, связанное с наличием искусственного отверстия", что касается различных стом. Беременность, роды и послеродовой период также могут занести в отдельную категорию.

Факт подготовки обновленного перечня изданию подтвердили в Минюсте. Как сообщили в ведомстве, сейчас документ проходит согласования с другими государственными органами.

Фото: ЗАКС.Ру