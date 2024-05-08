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Новости 11:59

Через Ленинградский военный округ в зону СВО пошлют 35 тонн изъятых товаров

фото ЗакС политика Через Ленинградский военный округ в зону СВО пошлют 35 тонн изъятых товаров

Таможенники в Калужской области передали Минобороны 35 тонн конфискованных товаров, о чем сообщает официальный Telegram-канал Федеральной таможенной службы.

Речь идет о стройматериалах, которые провозились с нарушениями. Общая стоимость грузов, изъятых и направленных в Ленинградский военный округ, оценивается в 25 млн рублей. В дальнейшем товары уедут в зону проведения военной спецоперации.

По всей стране таможенники с начала года передали Минобороны изъятые товары общей стоимостью 355 млн рублей.

фото: ФТС России / ВКонтакте (скриншот видео)


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