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Новости 12:27

Неизвестные обстреляли воинский мемориал в Ленобласти

фото ЗакС политика Неизвестные обстреляли воинский мемориал в Ленобласти

Правоохранители приступили к проверке информации о повреждении воинского мемориала в Мгинском поселении (Кировский район Ленобласти), о чем со ссылкой на источник в силовых структурах пишет издание 47news.

Очевидцы заявили в полицию накануне вечером, обнаружив следы от пуль на мемориале "Скорбящий матрос". Он установлен в 1980-х годах на месте воинского захоронения и посвящен красноармейцам, защищавшим Ленинград в 1941-1943 годах.

Сотрудники ГУ МВД и СК, по данным журналистов, собирались изучить повреждения при свете дня.

Фото: ЗАКС.Ру


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