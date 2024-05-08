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Новости 13:19

Прокуратура начала проверку из-за столкновения поезда с грузовиком в Автово

фото ЗакС политика Прокуратура начала проверку из-за столкновения поезда с грузовиком в Автово

Накануне вечером на переезде у железнодорожной станции станции Автово в Петербурге грузовой автомобиль столкнулся с локомотивом. Северо-западная транспортная прокуратура объявила о начавшейся проверке обстоятельств инцидента.

Ведомству уже известно, что грузовик проехал на красный свет. Экстренное торможение, примененное машинистом, не смогло предотвратить аварию. В происшествии никто не пострадал.

Подвижной состав целиком остался на рельсах. Столкновение не отразилось на графике движения поездов.

Фото: ЗАКС.Ру


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