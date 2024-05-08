Путин утвердил основы госполитики в историческом просвещении

Президент Владимир Путин подписал указ об утверждении основ государственной политики в области исторического просвещения. Текст выложен 8 мая на официальном интернет-портале правовой информации.

В подписанном документе определяются "цели, основные принципы и механизмы реализации государственной политики РФ в области исторического просвещения". Сама Россия предстает государством-цивилизацией, сплотившим русский и другие народы на пространстве Евразии.

При этом сейчас страна сталкивается с угрозами, связанными с "уничтожением исторической памяти, реабилитацией и воскрешением неоколониализма, неоимпериализма и неонацизма". Речь идет о недружественных действиях иностранных государств, а также о предпринимаемых, с точки зрения власти, "попытках деформации исторической памяти" и использования странами Запада фальсификации истории в противостоянии с Россией. Противодействовать этому предполагается посредством системной работы в сфере исторического просвещения.

Согласно концепции, преподавание истории в стране должно будет выполняться в рамках единой методологии, начиная с дошкольного возраста.

Фото: Kremlin.ru