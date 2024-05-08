В Петербурге осудили мужчину, спонсировавшего террористов в Сирии

В Петербурге военный суд приговорил к реальному сроку Хонзафара Эсан угли Курбоналиева*, которого признали виновным в двух преступлениях террористического характера. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, на него было заведено дело о финансировании терроризма (ст. 205.1 УК).

Первый Западный окружной военный суд установил, что в 2022 году фигурант начал переписку в Telegram с представителем организации "Катиба Таухид валь-Джихад"**. Установив контакт с собеседником, Курбоналиев* с территории России выполнил денежные переводы, предназначенные для нужд указанного движения.

Подсудимый направлял средства на помощь террористам, ведущим боевые действия в Сирии. Суд назначил ему наказание в виде девяти лет заключения. Первые 2,5 года Курбоналиев* проведет в тюрьме, а оставшуюся часть срока - в колонии строгого режима.

*Росфинмониторинг внес Хонзафара Эсан угли Курбоналиева в список террористов и экстремистов

**Движение "Катиба Таухид валь-Джихад" признано террористическим, его деятельность запрещена в РФ

Фото: ЗАКС.Ру