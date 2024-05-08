В МО "Южно-Приморский" безуспешно попытались увеличить депутатский корпус

Муниципальный совет МО "Южно-Приморский" 7 мая рассматривал вопрос об увеличении численности депутатов. Сейчас в округе, где по состоянию на начало 2024 года зарегистрированы 95 тысяч избирателей (всего в нем проживают 124 тысячи человек), 10 депутатов. Предложение добавить в совет еще пять мундепов поддержки не нашло, рассказал ЗАКС.Ру депутат Валерий Веремейчик.

Еще в прошлом году Веремейчик предлагал коллегам увеличить численность депутатского корпуса до 12 человек, чтобы разбить территорию МО на четыре многомандатных округа - чтобы в каждом числились по три депутата. В марте 2024 года депутат Ирина Низовцева (избралась от КПРФ) предложила изменить устав так, чтобы в муниципалитете работали 15 депутатов в трех многоманданых округах - по пять в каждом. Ее идею коллеги сочли хорошей и пообещали рассмотреть позже.

К рассмотрению поправок в устав вернулись 7 мая. Из семи присутствующих депутатов в поддержку инициативы об увеличении численности депутатов выступил лишь Веремейчик. Трое депутатов проголосовали против, включая Низовцеву, которая сама и предложила расширить совет до 15 человек. Остальные муниципалы воздержались.

Напомним, в сентябре 2024 года в МО "Южно-Приморский" и еще 109 муниципальных образованиях Петербурга пройдут местные выборы. Всего в городе планируется избрать порядка 1,5 тысячи депутатов.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру