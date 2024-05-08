В Петербурге за комментарий о теракте 2011 года в Норвегии осудили женщину

В Петербурге военный суд вынес приговор жительнице Вологодской области Анастасии Горьковой* в связи с делом об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК).

Поводом для уголовного дела стал комментарий, касающийся громкого теракта лета 2011 года в Норвегии, совершенного местным радикалом Андерсом Брейвиком. Об этом сообщила в своем Telegram-канале глава объединенной пресс-службы петербургских судов Дарья Лебедева.

Следствие и суд установили, что на своей странице "ВКонтакте" фигурантка оставила пост, посвященный личности Брейвика. Как показала экспертиза, публикация содержала "лингвистические и психологические признаки оправдания террористических актов".

Первый Западный окружной военный суд назначил Горьковой* штраф в размере 300 тысяч рублей.

* Росфинмониторинг внес Анастасию Горьковую в реестр террористов и экстремистов

Фото: ЗАКС.Ру