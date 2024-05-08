Полиция задержала водителя за ДТП на Троицком мосту

Сотрудники полиции задержали 25-летнего россиянина по подозрению в действиях, угрожающих безопасной эксплуатации транспорта (ст. 267.1 УК РФ), сообщили 8 мая в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. За подозреваемым в совершении ДТП на Троицком мосту правоохранителям пришлось ехать в Москву.

Инцидент произошел ночью 25 апреля. Двигавшийся по встречной полосе дороги автомобиль "Порше" въехал в раздвижную часть Троицкого моста, водитель бросил машину и скрылся с места происшествия. В результате аварии никто не пострадал.

"В результате проведения оперативно-следственных мероприятий установлено, что автомобиль был арендован 25-летним уроженцем одного из южных регионов России. Его местонахождение оперативникам также удалось установить", — поведали в полиции.

Сотрудники задержали подозреваемого утром 8 мая в квартире дома № 78/3 по Люблинской улице в Москве. В ближайшее время он должен быть доставлен в Петербург.

Как сообщала ранее "Фонтанка", за рулем автомобиля мог находиться боец ММА Ибрагим Исламов.

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти (скриншот видео)