В петербургский бар "Фогель" пришли силовики

Днем 8 мая петербургский бар-лекторий "Фогель", расположенный на набережной Фонтанки, сообщил, что к нему пришли полицейские и чиновники из Росалкогольрегулирования и Роспотребнадзора. Замечены также сотрудники миграционной службы.

"Окружены, но не сломлены!", - так охарактеризовали свое нынешнее положение представители бара в официальном Telegram-канале "Фогеля".

Несмотря на нештатную ситуацию, сотрудники бара приглашают всех желающих зайти и сделать заказ.

"Фогель" известен тем, что в нем часто проходят встречи городских активистов. В частности, в заведении проводили вечер в поддержку акциониста Павла Крисевича, приговоренного к реальному сроку из-за перформанса на Красной площади.

Фото: ЗАКС.Ру